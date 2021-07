Bon Plan - Samsung Galaxy Note 20 310 euros de rabais - IDBOOX

Jusqu’au 31 juillet, profitez d’un bon plan sur le Samsung Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra.

Vous économisez 310 euros sur les smartphones, faites votre choix !

Disponible en gris, vert ou bronze lequel vous tente ? Le Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 GO passe à 999 euros au lieu de 1309 euros Cliquez ici pour profiter de cette offre

Le Samsung Galaxy Note 20 6,7″ Double SIM 256 Go, 4G passe à 649 euros au lieu de 959 euros ! Cliquez ici pour profiter de cette offre

Ces smartphones sont des appareils haut de gamme. Surfez, travaillez, dessinez, regardez vos programmes favoris. Muni de son stylet, le Galaxy Note 20 décuplent les possibilités de votre smartphone.

Galaxy Note 20 Les points clés

Ecran large 6,7″ soit 17 cm

Stockage très élevé 256 Go

Batterie très longue durée 4300mAh

Mémoire RAM 8 Go

Le + : Des photos nettes en 64 MP et stylet connecté ultra précis !

