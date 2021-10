Bon Plan - Samsung Galaxy Tab S7 en promo et un cadeau en plus - IDBOOX

C’est un bon plan si vous voulez une nouvelle tablette. La Samsung Galaxy Tab S7 et la S7+ et S7 FE sont en promo. Profitez d’une remise de 10% sur les tablettes et d’une enceinte Google Nest offerte

Pour l’achat d’un de ces modèles, vous bénéficiez de remises et de cadeaux.

Galaxy Tab S7 128 GO (tous modèles, tous coloris) est proposée à 719.99 euros vous ôtez 10% et recevez une enceinte Google Nest Cliquez ici



La Galaxy Tab S7+ 5G est à 1199 euros là encore on retire 10% et une enceinte offerte (tous modèles, tous coloris). Cliquez ici

Samsung Galaxy Tab S7 FE Wifi est aussi en bon plan. La version 128 GO est à 649.99 euros. Là encore vous retirez 10% et vous choisissez votre accessoire offert. Le choix se fait entre des Galaxy Buds Live mystic black ou un Book Cover Keyboard noir Cliquez ici

Pour info le S-Pen qui vous permet d’écrire et dessiné est fourni

Pour bénéficier de ce Bon Plan Cliquez ici

