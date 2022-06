Bon Plan – Samsung Galaxy Watch4 super promo avec notre code !

Pensez fête des Pères, la Samsung Galaxy Watch4 est en bon plan et grâce à notre code promo elle vous coûtera encore moins cher !



Les modèles en promo sont les Galaxy Watch 4 40 et 44 mm .

Vous obtenez 70 euros en remboursement ODR + une réduction immédiate de 15% avec notre code ! Le code est à saisir au moment de la mise au panier.

La Watch 4 40mm 4G 319 euros. En utilisant le code GW4JUNE vous obtenez 15% de remise supplémentaire jusqu’au 21 juin. Cliquez ici

La Watch4 40 mm Bluetooth est à 269 euros, avec le code GW4JUNE vous obtenez 15% de remise supplémentaire. Cliquez ici

Samsung Watch4 44 mm 4G est à 329 € avec le code GW4JUNE vous obtenez 15% de remise. Cliquez ici

La montre Watch 4 en version 44mm Bluetooth est à 279€. Avec le code GW4JUNE vous obtenez 15% de remise supplémentaire. Cliquez ici

Ce qu’il faut savoir

Compatible avec : Android

Autonomie en veille: : Jusqu’à 2 jours

Appels via Bluetooth : Micro et haut parleur intégrés à la montre – Pilote la musique au poignet

Nouvel OS Google avec accès à plus d’applications

Fonctionnalités santé et bien-être avancées

Personnalisation des cadrans et bracelets



En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

