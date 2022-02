Bon Plan - Samsung Galaxy Z Fold 3 - 100€ de remise 1 Galaxy Watch 4 offerte - IDBOOX

Profitez des promos de la Saint Valentin chez Samsung. Pour l’achat d’un Galaxy Z Fold 3 vous obtenez 100 euros de remise et une montre Galaxy Watch4 Classic est offerte !

De plus, un coffret d’accessoires est aussi offert : étui + S Pen + chargeur !

Le smartphone Galaxy Z Fold 3 5G, 256 GO est en super promo il passe à 1699 euros au lieu de 1799 euros. Et les cadeaux cités plus haut sont inclus !

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 512 GO est aussi en promo il passe à 1799 euros + cadeaux Cliquez ici.

En plus de cela, sachez que jusqu’au 14 février 2022, pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Flip3 5G ou Z Flip3 Bespoke Edition (tous modèles, tous coloris), vous bénéficiez aussi d’une Galaxy Watch4 Classic Bluetooth offerte.

Galaxy Z Flip3 100 euros de remise + Watch4 Classic offerte Cliquez ici

Z Flip3 Bespoke 100 euros de remise + Watch 4 offerte Cliquez ici

