Bon Plan – Samsung Galaxy Z Fold4 200€ d’économie

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est en bon plan pour le week-end de Pâques. Profitez de cette offre intéressante et faites des économies.

Le smartphone haut de gamme est à 1599 euros au lieu de 1799€, soit 200 euros d’économie Cliquez ici

Découvrez le Galaxy Z Fold 4 dans notre vidéo qui vous dit tout !

Si vous cherchez un smartphone pliable à la pointe de la technologie, le Samsung Galaxy Z Fold4 est fait pour vous. Ce modèle vous offre un écran de 7,6 pouces une fois déplié, idéal pour profiter de vos contenus multimédias.

Il dispose également d’un processeur puissant, d’une batterie longue durée et d’un appareil photo performant.

Et en ce moment, vous pouvez bénéficier de 200 euros d’économie sur la version 256 GO du Samsung Galaxy Z Fold4, soit un prix de 1599 euros au lieu de 1799 euros. Ne manquez pas cette opportunité et commandez vite votre Samsung Galaxy Z Fold4 Cliquez ici

Pour info, la version 512GO profite aussi de 200 euros d’économie, le prix du smartphone tombe à 1719€ Cliquez ici

