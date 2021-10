Bon Plan - tablette Samsung Galaxy Tab S7FE avec 100 euros de remise ! - IDBOOX

La tablette Samsung Galaxy Tab S7FE est en promo, économisez 100 euros sur ce modèle très performant !

C’est le modèle 5G 64 GO qui est en promotion pour la tablette Samsung Galaxy Tab S7FE !

La tablette est à 569 euros au lieu de 669 euros vous économisez 100 euros en remise directe ! Cliquez ici c’est une excellente affaire.

Samsung Galaxy Tab S7FE 12.4” 4/64Go 5G

Appréciez la finesse de la Galaxy Tab S7 FE 5G entre vos mains

Son design simple et raffiné, avec un bloc photo fin à l’arrière, vous promet une prise en main confortable.

L’expérience cinématographique est renforcée par un son incroyable signé AKG.

Des heures et des heures s’écouleront avant que vous ne deviez recharger la batterie de 10 090mAh avec 13h d’autonomie.

le S Pen inclus offre une expérience d’écriture naturelle.

En outre, il transforme l’écriture manuscrite en texte en temps réel

La tablette est doté d’un écran de 12.4″ (315.0mm), elle est taillée pour les loisirs et le travail.

Résolution caméra arrière : 8.0 MP Profitez de ce Bon Plan Cliquez ici