Bon Plan – Vente Flash produits Samsung les 26 et 27 avril

Samsung met les bouchées doubles pour proposer des ventes flash sur deux journées. Les 26 et 27 avril, profitez de réduction sur plusieurs produits signés Samsung.

Pour profiter de ces ventes flashs suivez ces liens, pour certaines promos les réductions s’appliquent en plus des offres déjà présentes.

Offres Samsung du 26 avril 2022

Galaxy Tab S7 FE bénéficie de 100 euros de remise. Par exemple, la Tab S7 FE 64GO Wifi passe à 499€ au lieu de 599€ (avec 100€ remboursés) et un clavier Bluetooth est offert. Ave l’offre retirez encore 100 euros elle vous coûte seulement 399 euors Cliquez ici



Bracelet connecté Galaxy Fit2 . Pour un bracelet acheté un est offert. Le bracelet est déjà en promo à 49€ au lieu de 59€ et en plus vous recevez un Fit2 ! Cliquez ici

Offres du 27 avril

TV The Frame 2021. Les Télés les plus classes sont proposées avec -15% sur tous les modèles avec le code SAMSUNGDAYS. Par exemple l’écran TV The Frame 43 pouces est en promo 799 euros au lieu de 1099€ avec le code ci-dessus -15% sont ajoutés ! Cliquez ici

Idem sur The Serif 2020. -15% sur tous les modèles avec le code SAMSUNGDAYS. Par exemple : The Serif Blanc QLED 50″ 2020 est en promo à 999 euros au lieu de 1299€. En utilisant le code SAMSUNGDAYS vous obtenez 15% de réduction en plus. Cliquez ici

