French Days 2021 - Prix cassé sur Xiaomi Mi 10T - IDBOOX

Le smartphone Xiaomi Mi 10T est proposé en bon plan French Days ! Sorti il y a peu de temps, le Mi 10T 128 GO est à 349 euros !

Le Xiaomi Mi 10T passe à 349 euros au lieu de 499 euros.

Mi 10 T quelques infos

Triple caméra ultra haute résolution de 64MP :

Xiaomi a défini à bien des égards le segment des caméras 64MP, et Mi 10T perpétue cet héritage. Avec son stabilisateur optique et la prise en charge de la vidéo 8K, nous avons également inclus une tonne de nouvelles fonctionnalités telles que les clones photo et vidéo, le mode longue exposition et la photographie en accéléré (time lapse).

Affichage Adaptif Sync 144 Hz :

Mi 10T dispose de l’un des meilleurs écrans LCD disponibles sur n’importe quel smartphone aujourd’hui. En plus d’offrir un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il est également capable de s’adapter automatiquement au contenu, ce qui réduit le taux de rafraîchissement pour une visualisation optimale et ajuste les couleurs et la luminosité pour la santé de vos yeux, tout en préservant la batterie.

