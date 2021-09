French Days 2021 – Xiaomi Redmi Note 9T et Mi10T en super promo - IDBOOX

Le Xiaomi Redmi Note 9T et le Xiaomi Mi 10T bénéficient d’une belle réduction de prix pendant les French Days 2021.

Passez à la 5G à moindre frais avec ces deux bons plans French Days 2021. Les Xiaomi Redmi Note 9T et le Xiaomi Mi 10T voient leurs prix chuter du 24 au 27 septembre.

Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T est un smartphone 5G sorti début 2021. Il dispose d’un écran de 6,53 pouces et tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 800U. La version en promo est équipée de 4Go de RAM et 128Go de stockage.

Une batterie de 5000mAh alimente l’ensemble. Le Redmi Note 9T est pourvu à l’arrière d’un triple capteur photo 48MP. Le prix initial du Xiaomi Redmi Note 9T est de 219€ et il passe à 209€.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi Redmi Note 9T 5G à 209€

Xiaomi Mi 10T

Le Xiaomi Mi 10T est également un smartphone 5G sorti fin 2020. C’est un smartphone milieu de gamme puissant qui tourne avec un processeur Snapdragon 865 et 6Go de RAM. Le smartphone possède une belle ligne avec un écran de 6,67 pouces Full HD+.

On trouve sous la coque une batterie de 5000mAh et un triple caméra 64MP. Le prix du Xiaomi Mi 10T 128Go Gris était de 499€ et il passe à 369€ pendant les French Days. Cela vous fait une réduction de 26,1%.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi Mi 10T à 369€

