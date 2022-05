French Days – Huawei MateBook – Huawei casse les prix de ses ordinateurs

Huawei fait fondre les prix de ses ordinateurs MateBook sous Windows. Les French Days sont lancés.

La saison des promotions a démarré. On commence fort avec une sélection de PC à prix réduits. Huawei sabre les prix des MateBook.

On vous rappelle qu’ils sont pleinement opérationnels à 100% sous Windows. Quatre modèles sont concernés par cette vague de promos qui vous fera économiser jusqu’à 29%.

– On commence par le Huawei MateBook D15. C’est un PC de 1,6 pouces. Il embarque un processeur Intel Core 5 de 11ème génération qavec 8Go de RAM et 256Go de stockage en SSD.

Ce PC est vendu 649,99€ au lieu de 799,99€. Vous économisez 150€ soit 19% en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– On poursuit avec le très beau Huawei MateBook 14s. C’est un ordinateur de 14,2 pouces. Il a la particularité de posséder une écran tactile 2,5K de 90Hz. Il tourne avec un processeur Intel Core i7 de 11ème gen, 16Go de RAM et 1To de SSD. Cet ordinateur est proposé à 1249,99€ au lieu de 1549,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Le Huawei MateBook est un PC portable de 15,6 pouces Full HD. Sa configuration est plus modeste mais son prix encore plus accessible. Il tourne avec un processeur Intel Core i3 de 10ème gen avec 8Go de RAM et un SSD de 256Go. Son prix est seulement de 499,99€ au lieu de 699,99€. Vous bénéficiez d’une remise de 200€ soit 29% en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– On termine avec le Huawei MateBook D15. Ce PC portable de 15,6 pouces tourne avec un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8Go de RAM et 512Go de stockage SSD. Son prix passe de 849,99€ à 699,99€. Vous économisez 150€ soit 18% en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

