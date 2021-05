French Days – iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro grosses baisses de prix - IDBOOX

Les French Days sont synonymes de bons plans et de baisses de prix. L’iPhone 12 n’y échappe pas. Pour ne rien manquer nous vous avons préparé une sélection des meilleurs bons plans.

On mettra régulièrement à jour cette liste pour ajouter les nouvelles réductions. On commence avec les iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini et iPhone 11 Pro. Les promos sont valables sur toutes les couleurs. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

– iPhone 12 Bleu avec 64Go de stockage est vendu à 823,74€ au lieu de 909€ soit 85,26€ de réduction. Cliquez ici

– iPhone 12 bleu 128Go compatible 5G est vendu à 867,58€ au lieu de 959€ soit 91,42€ de réduction. Cliquez ici

– IPhone 12 blanc avec 256 Go de stocakge est vendu 1019€ au lieu de 1079€ soit 60€ en moins. Cliquez ici

– iPhone 12 Pro Max 512Go couleur Argent est vendu à 1530,30€ au lieu de 1609€ soit 78,70€ en moins. Cliquez ici

– iPhone 12 Mini Red avec 64Go de stockage est à 749€ au lieu de 809€ soit une économie de 60€. Cliquez ici

– iPhone 12 noir 128Go est vendu à 799€ au lieu de 859€ soit une baisse de prix de 60€. Cliquez ici

– iPhone 12 bleu 256o est vendu à 919€ au lieu de 979€ soit une baisse de prix de 60€. Cliquez ici

L’iPhone 11 Pro bénéficie également d’une importante baisse de prix. Différentes couleurs sont disponibles.

– iPhone 11 Pro 64 Go est à 849 euros au lieu de 1059€ soit 210€ de remise. Cliquez ici

– iPhone 11 Pro 256 Go est à 1019€ au lieu de 1229€ soir 210€ en moins. Cliquez ici

