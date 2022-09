French Days – Les vrais bons plans à ne pas manquer

Les French Days 2022 ont démarré. Entre le 23 et le 26 septembre vous pouvez réaliser de très bonnes affaires.

Pour vous y retrouver plus facilement, on vous a préparé une sélection de vrais bons plans à ne pas laisser passer. Il y en a pour tous les goûts et tous les usages. iPhone, iPad, ordinateurs, liseuse Kindle, écouteurs sans fil, faites votre choix.

Nous mettrons régulièrement à jour cet article avec de nouveaux bons plans.

– La liseuse Kindle avec éclairage frontal s’offre une belle réduction de prix pour le French Days. Son prix passe de 79,99€ à 54,99€. Vous économisez 25€ soit 31% en moins sur la facture finale. Suivez ce lien pour l’acheter.

– On ne fait pas de jaloux avec une offre sur la Kobo Libra 2. La liseuse dispose d’un grand écran e-ink de 7 pouces avec une résolution de 300dpi. Elle intègre 32Go d’espace pour y stocker vos ebooks. Certifié IPX8, elle est étanche. La liseuse résiste jusqu’à 60 minutes, immergée à 2 mètres de profondeur. La Kobo Libra 2 est à 169,99€ pendant les French Days au lieu de 189,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Les très bons écouteurs sans fil Jabra Elite 4 Active passent sous la barre des 100€. Certifiés IP57, ils résistent à l’eau et à la transpiration. Ils sont parfaitement adaptés aux pratiques sportives. Les Jabra Elite 4 Active intègrent également un système de réduction de bruit active. Les écouteurs passent de 119€ à 99,99€. Cela fait une réduction de 20€. Suivez ce lien pour l’acheter.

French Days 2022 – Bons plans Apple et Autres

– Pas de French Days sans produits Apple et il ne s’agit pas des moindres. One commence avec l’iPad Mini 6e génération 256 GO édition 2021. La tablette est à 689,99€ au lieu de 729.99€? Suivez ce lien pour l’acheter.

– L’iPhone 11 bénéficie lui aussi d’une réduction. Par exemple, iPhone 11 64Go passe de 509€ à 529€. Cliquez ici pour découvrir

Obtenez également 10% de réduction sur les ordinateurs Apple iMac 24 pouces. Le modèle avec 2 To SSD 8 Go RAM Puce M1 CPU 8 cœurs GPU 8 cœurs passe à 2330 euros au lieu de 2589€. Cliquez ici pour découvrir.

– Le fameux MacBook Pro 13” 256Go SSD 16Go RAM Puce M2 CPU 8 cœurs GPU 10 cœurs s’offre aussi une réduction. Il passe à 1646 euros au lieu de 1829€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Si vous êtes à la recherche de puissance, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 peut répondre à vos attentes. L’ordinateur portable 15IHU6 intègre une écran de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i5-11300H, 16go de RAM, SSD 512Go et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4Go est au prix de 899,99€. Le prix initial était de 1199,99€. Grâce aux French Days, vous économisez 300,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Un autre modèle 15,6 pouces est également en promotion à 749€ au lieu de 804,74€. Sa fiche comporte un processeur Intel Core i5, 8Go de RAM, un SSD 512Go, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 et Windows 11 Home. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Cette offre s’adresse aux gamers. Le prix du casque Sony INZONE H3 est en baisse. En plus d’offre un confort absolu, il reproduit un son spatial à 360°. Il convertit virtuellement les signaux audio stéréo 2 canaux en un son Surround 7.1. Le prix de ce casque Sony INZONE H3 passe de 99,99€ à 79€ pendant les French Days. Vous économisez 20,99e soit 21% de moins. Suivez ce lien pour l’acheter.

