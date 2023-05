French Days – Liseuses Kobo Clara 2e et Kobo Sage en bon plan

Les French Days débutent profitez de réductions sur les produits que vous aimez ! Voici deux bons plans pour les amateurs de lecture numérique.

Pensez fête des mères pour offrir ou vous acheter une liseuse de qualité à moindre prix.

Jetez un œil aux modèles Kobo Clara 2E (16 GO) (voir notre vidéo en fin d’article) et Kobo Sage (32GO). Ces deux liseuses sont dotées d’un écran tactile de 6 pouces et 8 pouces respectivement, avec une résolution de 300 ppp et un éclairage ComfortLight Pro qui s’adapte à la luminosité ambiante.

La Kobo Clara 2E permet de lire et d’écouter des livres numériques comme la Kobo Sage. Mais cette dernière permet aussi d’écrire grâce au stylet non inclus et d’annoter les livres.

Et le meilleur, c’est qu’elles sont actuellement en promotion! Profitez d’une réduction de 20% sur la Kobo Clara 2E, qui passe de 149,99 € à 129,99 €, et de 15% sur la Kobo Sage, qui passe de 299,99 € à 269,99 €. Mais attention, cette offre est valable jusqu’au 15 mai seulement, alors ne tardez pas trop pour en profiter ! Kobo Sage le bon plan est ici Kobo Clara 2E le bon plan est ici

