French Days – Microsoft Surface Laptop 3, Surface Laptop Go 2 et Surface Go 2 en promo - IDBOOX

Les ordinateurs portables Microsoft Surface Laptop et la Surface Go 2 sont en promotion pendant les French Days.

Travail ou loisirs les ordinateurs Microsoft Surface répondent à tous les besoins. Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop Go 2 ou Surface Go 2 leur prix est en forte baisse.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Le PC portable Microsoft Surface Laptop Go tourne sous Windows 10 avec un processeur Intel Core i5. Il est accompagné par 8Go de RAM et 128Go de Stockage en SSD. Il prend la forme d’un portable classique avec un grand écran de 12,45 pouces.

Vous avez le choix entre les modèles Sable et Platine. Avec ce bon plan, vous économisez 19%.

Le PC Microsoft Surface Laptop Go 8/128Go passe de 799€ à 649,99€.

Microsoft Surface Laptop 3

Le Microsoft Surface Laptop 3 se présente également sous la forme d’un PC portable classique. Son écran est légèrement plus grand. Sa diagonale atteint 13 pouces. Il fonctionne avec Windows 10.

L’ordinateur est architecturé autour d’un processeur Intel Core i5 avec 8Go de RAM. Il dispose d’un espace de stockage en SSD de 256Go. Vous économisez 33% avec ce bon plan.

Le Microsoft Surface Laptop 3 8/256Go Noir métal passe de 1449€ à 977€.

Microsoft Surface Go 2

Le Microsoft Surface Go 2 a des allures de tablettes mais c’est un ordinateur portable. C’est d’autant plus vrai que ce bon plan concerne un pack qui regroupe le clavier Type Cover Noir et le stylet Surface. Il tourne sous Windows 10 avec un processeur Intel Pentium Gold, 8Go de RAM et 128Go de SSD.

Le Microsoft Surface Go 2 avec ses accessoires est vendu à 659,99€ au lieu de 839,97€.