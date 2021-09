French Days - Montre Samsung Galaxy Watch Active prix cassé - IDBOOX

Pour les French Days, la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active est en promo. Economisez 50 euros en remise directe sur la Galaxy Watch Active.

La montre connectée signée Samsung est à 179,99 euros son prix après réduction directe est de 129,99 euros. C’est une très bonne affaire pour cette montre ! Elle est dispo en rose gold cliquez ici ou en noir Cliquez ici

Samsung Galaxy Watch Active ce qu’il faut savoir

On ne peut plus lui reprocher d’avoir un design typiquement masculin. Elle est parfaitement unisexe.

Le cadran mesure 40mm et elle fait 10,5 mm d’épaisseur. Elle est légère comme une plume. Elle ne pèse que 25g. On ne la sent vraiment pas sur le poignet.

La Galaxy Watch Active tourne toujours sous l’OS Tizen développé par Samsung. L’absence de la bague rotative ne gène pas la navigation dans les menus.

Elle est désormais simulée numériquement. Les icônes sont toujours disposées en cercle. On les fait tourner en faisant glisser son doigt sur le bord du cadran. On peut également utiliser les deux boutons sur le côté droit.

La Galaxy Watch Active fonctionne avec une batterie de 230mAh. Elle est compatible avec la recharge sans fil Qi.

La Galaxy Watch Active est toujours certifiée IP68. Elle résiste à l’eau et à la poussière. Elle reste un partenaire santé privilégié en vous accompagnant dans toutes vos activités sportives ou non.

Vous pouvez également voir à la fin de la vidéo les bracelets Galaxy Fit et Galaxy Fit E réservés aux sportifs avec 90 activités reconnues.

Pour profiter de ce Bon Plan version version noire Cliquez ici version rose poudrée Cliquez ici

Visitez notre rubrique Bons plans