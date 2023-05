French Days Prix cassés – Honor Magic 5 Pro Magic 5 Lite Magic4 Pro et plus

Les French Days débutent ce mercredi. Honor joue le jeu des bons plans et vous propose des promotions hyper intéressantes comme sur le nouveau Honor Magic 5 Pro.

Profitez de réductions importantes sur plusieurs smartphones de la marque, suivez le guide et cliquez sur nos liens pour bénéficier des meilleurs prix jusqu’au 9 mai 2023 !

Bon Plan Honor Magic5 pro

Doté d’un magnifique écran LTPO et d’un excellent appareil photo, tous deux en tête des classements DXOMARK, le dernier-né de la série HONOR Magic offre des performances exceptionnelles en matière d’affichage, de photographie et de performance, établissant de nouvelles normes de référence dans l’industrie pour offrir une expérience utilisateur optimal.

Couronné à la première place du classement français des appareils photo DXOMARK, il est doté d’une puissante combinaison de trois appareils photo ultra grand angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Avec son design élégant, le HONOR Magic5 Pro a été pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus audacieux.

HiHonor : Honor Magic 5 Pro à 1199€ pour l’achat du téléphone + 100€ de remise + un coupon de 100€ offert + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90€ + une coque offerte. Cliquez ici

SFR du : 279€ pour l’achat du téléphone avec un forfait 220Go et 8€ /mois pendant 24 mois + 150€ bonus reprise offert. Cliquez ici

Fnac Honor Magic 5 Pro 1199€ pour l’achat du téléphone avec 200€ bonus exceptionnel, soit 999€. Cliquez ici

Le HONOR Magic5 Lite

Le smartphone délivre des performances exceptionnelles grâce à sa batterie d’une très grande autonomie, son écran OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, et un processeur Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, le tout dans un format ultra-fin et léger.

Proposé à un prix abordable, le HONOR Magic5 Lite 5G a été pensé pour rendre la technologie accessible à toutes et à tous.

HiHonor 379,90€ pour l’achat du téléphone + 50€ de réduction immédiate + une HONOR SuperCharge Power (Max 66W) offerte d’une valeur de 49,90€. Cliquez ici

FNAC HONOR Magic5 Lite – Coloris Midnight Black – 299,9€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379,9€ (soit 80€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs Earbuds X3 Blanc offerte. Cliquez ici

Darty: À partir de 299,9€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379,9€ (soit 80€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs Earbuds X3 Blanc offerte. Cliquez ici

Boulanger À partir de 299,9€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379,9€, soit 80€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Amazon: À partir de 299,9€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379,9€ (soit 80€ de réduction immédiate) + une coque offerte. Cliquez ici

SFR : À partir de 1€ pour l’achat du téléphone + 8€/mois pendant 24 mois pour un forfait sans engagement + 50€ remboursés. Cliquez ici

À partir de 329€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379€, soit 50€ de

réduction immédiate Cliquez ici

Honor Magic4 Pro

Le smartphone 6/256Go – À partir de 799,9€ au lieu de 1099,9€ pour l’achat du téléphone, soit 300€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Darty : HONOR Magic4 Pro 6/256Go – À partir de 799,9€ au lieu de 1099,9€ pour l’achat du téléphone, soit 300€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Amazon : HONOR Magic4 Pro 6/256Go – À partir de 799,9€ au lieu de 1099,9€ pour l’achat du téléphone, soit 300€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Honor 70

Sous son élégant design inspiré du diamant – pour la version Crystal Silver – se cache le tout nouveau capteur SONY IMX800 pour des photos époustouflantes, ainsi que le mode Solo Cut, pensé pour la conception de vlogs.

Le HONOR 70 offre la meilleure expérience photographique de sa catégorie. Son double capteur photo principal de 54MP avec une ouverture f/1.9 permet de capturer plus de lumière pour des photos toujours plus lumineuses et plus détaillées.



HiHonor du 03/05/2023 au 09/05/2023 : À partir de 449,90€ pour l’achat du téléphone (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs Earbuds 2 Lite offerte d’une valeur de 99,90€ + un bracelet HONOR Band 7 offert d’une valeur de 59,90€. Cliquez ici

FNAC HONOR 70 8/128 Go – À partir de 399,9€ au lieu de 549,9€ pour l’achat du téléphone, soit 150€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Darty : HONOR 70 8/128 Go – À partir de 399,9€ au lieu de 549,9€ pour l’achat du téléphone, soit 150€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Boulanger HONOR 70 8/128 Go – À partir de 399,9€ au lieu de 549,9€ pour l’achat du téléphone, soit 150€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Amazon HONOR 70 8/128 Go – À partir de 399,9€ au lieu de 549,9€ pour l’achat du téléphone, soit 150€ de réduction immédiate. Cliquez ici

SFR : à partir de 1€ pour l’achat du téléphone avec un forfait 150Go + 50€ bonus reprise offert. A partir de 499€ pour l’achat du téléphone sans carte sim au lieu de 599€, soit 100€ de réduction immédiate. Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici