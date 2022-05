French Days – Xiaomi 11T Pro faites 100€ d’économie

Les French Days nous apportent de belles remises et des promos intéressantes. Comme par exemple avec le smartphone Xiaomi 11T Pro 256GO.

Ce smartphone haut de gamme passe à 599€ au lieu de 699€ vous économisez 100€

Le Xiaomi 11T 5G 128 GO est aussi en promo il passe à 469€ au lieu de 499€

Le Xiaomi 11T Pro bouscule le segment très haut de gamme avec une fiche technique monstrueuse.

Ecran AMOLED 120Hz, caméra 108MP, Snapdragon 888, HyperCharge 120W, le Xiaomi 11T Pro est un vrai flagship killer

C’est un smartphone grand modèle avec une prise en main agréable. Sa taille (164,1 x 76,9 x 8,8 mm) et son poids (208 g) ne le rendent pas facile à manipuler d’une seule main.

La taille du 11T Pro nous permet de profiter d’un écran AMOLED de 6,67 pouces FullHD+ qui en met plein la vue. Les couleurs sont vibrantes et les contrastes prononcés.

Autre point fort de cette dalle est sans conteste son niveau de luminosité. Il peut monter jusqu’à 1000nits. Autant dire qu’on n’a aucun problème à consulter le smartphone en extérieur.

On termine avec le taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 120Hz. L’interface propose du 60 ou du 120Hz mais pas de mode graduel ou automatique. Il faut le choisir manuellement.

