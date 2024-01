Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra moins cher et le chargeur offert – Offre flash

Samsung a annoncé officiellement la sortie de la série Galaxy S24. La disponibilité est proche et déjà on trouve un bon plan. Faites vite c’est une offre flash.

Bénéficiez de la remise officielle pour la précommande du Galaxy S24 et du Galaxy S24 Ultra est recevez un chargeur 25W ! (on vous rappelle que Samsung ne le met plus dans la boite).

Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S24 256 Go est pour un court moment à 899€. Vous économisez 60€. Et pour ce prix le chargeur 25W est inclus ce qui n’est pas négligeable. Cliquez ici pour bénéficier de l’offre !

Les infos sur le S24

Ecran : 6.2″ FullHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max

Processeur : Exynos 2400 SoC

Caméras arrières : 50MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique)

Caméra avant : 12MP

RAM : 8Go

Stockage : 128Go/256Go/512Go

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

Batterie : 4,000 mAh Super Fast Charge

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le S24 Ultra 256GO est au prix de la version 128 GO. Il vous revient 1469€ vous économisez 120€ et là aussi le chargeur 25W est inclus Cliquez ici pour en profiter.

Sur ce Site, le prix est le même mais c’est une coque spécial JO2024 qui est offerte Cliquez ici

S24 Ultra les infos

Ecran : 6.8″ QHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 SoC

Caméras arrières : 200MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique), 50MP Téléobjectif (5x zoom optique)

Caméra avant : 12MP

RAM : 12Go

Stockage : 256Go/512Go/1To

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7

