Honor 90 Lite – Le bon plan incontournable de cet été

Vendu à moins de 300€, le Honor 90 Lite est le super bon plan de l’été. Il est en plus accompagné de plusieurs cadeaux pendant la période de lancement.

Si vous cherchez un smartphone élégant avec un très bon rapport qualité / prix, le Honor 90 Lite vous attend.

Honor propose une offre de lancement très intéressante sur son site à laquelle vous aurez du mal à résister. Le Honor 90 Lite est vendu seulement à 299,90€.

C’est déjà un prix très serré mais si vous l’achetez pendant sa période de précommande, entre le 20 juin et le 4 juillet 2023, vous bénéficiez d’autres cadeaux. Un coupon de réduction de 50€. Pour cela, utilisez le code exclusif AID90L au moment du passage au panier).

De plus, vous recevez un cadeau, une paire d’écouteurs sans fil Honor Earbuds X5 d’une valeur de 59,90€.

En passant par le site Honor, le smartphone ne vous coûtera plus que 249,90€ et vous repartez avec une paire d’écouteurs.

Plusieurs couleurs sont disponibles dont certaines sont exclusives au site Honor. N’attendez pas et cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Honor 90 Lite – Un excellent rapport qualité / prix

Honor frappe fort. Pour seulement 299,90€, le Honor 90 Lite possède des caractéristiques qui vont faire grimper la température.

Le smartphone embarque un appareil photo de 100MP pour immortaliser vos souvenirs de vacances, ce qui est rare dans cette zone de prix.

Il est également doté d’un grand écran de 6,7 pouces sans bordure avec ratio corps/écran de 93,6%, 8Go de RAM et 256Go de stockage mais aussi une généreuse batterie de 4500mAh.

Avec un poids de seulement 178g, il ne déformera pas vos poches. Le Honor 90 Lite est le compagnon idéal pour l’été. Suivez ce lien pour l’acheter.

