Honor 90 – Plus que quelques jours pour profiter d’un super bon plan !

Le Honor 90 est officiel depuis le 6 juillet. Il est en précommande et Honor vous propose une offre bouillante !

Jusqu’au 19 juillet 2023 inclus, profitez d’une remise de 100 euros grâce à notre code exclusif !



Le Honor 90 passe à 499,90€ au lieu de 599,90€. Vous obtenez une remise immédiate en saisissant le code AID90 au moment du passage de commande.

Et ce n’est pas tout ! Pour l’achat du téléphone pendant cette période, Honor vous offre en plus une paire d’écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro (valeur : 199,90€).

Alors n’attendez pas pour être équipés pour les vacances ! Cliquez ici pour profiter de ce bon plan



Et si vous êtes client SFR ou que vous souhaitez le devenir, le Honor 90 est disponible pour 1€ si vous choisissez le forfait 240 Go. Cliquez ici

Honor 90 les points forts !

Honor 90 est un smartphone milieu de gamme avec des caractéristiques musclées !



Le téléphone est doté d’un écran Quad Curved de 6,7 pouces. Cette dalle repose sur une technologie AMOLED LTPO ce qui veut dire que son taux de rafraichissement varie entre 1Hz et 120Hz.



L’écran peut atteindre des pics de luminosité de 1600 nits et il sait aussi prendre soin de vos yeux en même temps. Il obtient d’ailleurs, la première place du classement « Écran » DXOMARK pour sa catégorie.



C’est aussi le premier smartphone à obtenir la certification TUV Flicker Free avec une fréquence de 3840Hz, une technologie qui prend soin de vos yeux.



Equipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, de 12 Go de RAM, d’un disque dur de 512 Go et d’une large chambre de dissipation thermique, il performe à tous moments.



Côté photo, il est au top ! Le Honor 90 est basé sur un capteur photo principal de 200MP de 1/1.4 pouce et d’un un capteur de 50MP pour les selfies. Ce n’est pas courant dans cette gamme de prix.



L’appareil photo principal est doté de fonction HDR et d’un mode nuit amélioré qui restitue tous les détails en condition de faible luminosité.



Enfin, la batterie ne vous lâchera pas en fin de journée ! D’une capacité de 5000mAh, elle offre au Honor 90 une autonomie confortable qui peut aller jusqu’à deux jours ou 20 heures de lecture vidéo.

Profitez de cette offre de lancement exceptionnelle à 499,90€ avec le code AID90 + Earbuds 3 Pro! Cliquez ici

