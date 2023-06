Honor Magic 5 Lite baisse de prix et un cadeau ne loupez pas ce bon plan !

Le Honor Magic 5 Lite est sorti il y a trois mois, ce smartphone est proposé avec une baisse de prix et en plus vous recevez un cadeau utile !

Le Honor Magic 5 Lite 128 GO passe à 300 euros (il coûtait 379.90€ au moment du lancement). Pour obtenir ce prix utilisez le code AMG5L30 au moment de l’ajout au panier en suivant nos liens Cliquez ici. Et pour vous faire encore plus plaisir, un chargeur SuperCharge Power (Max 66W) est offert d’une valeur de 49,90€.

Quelques infos sur le Honor Magic5 Lite

Le smartphone délivre des performances exceptionnelles grâce à sa batterie d’une très grande autonomie. Il est doté d’un écran OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il a un processeur Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, le tout dans un format ultra-fin et léger.

Proposé à un prix abordable, le Honor Magic5 Lite 5G a été pensé pour rendre la technologie accessible à toutes et à tous.

