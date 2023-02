Honor Magic 5 Lite Honor Magic4 Pro et Magic4 Lite en bon plan

Honor propose des réductions intéressantes sur 3 smartphones de qualité à prix sympas!

Le tout nouveau Honor Magic 5 Lite, le Honor Magic4 Pro et le Magic4 Lite sont en bon plan !

Honor Magic 5 Lite 5G

Le tout nouveau Honor Magic5 Lite bénéficie d’une belle offre de lancement. Le smartphone intègre un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec les bords incurvés.

Le module photo rassemble un capteur principal de 64MP, un ultra grand-angle de 5MP et un objectif Macro de 2MP. A l’avant, la caméra Selfie est de 16MP.

Il délivre des performances exceptionnelles grâce à sa batterie d’une très grande autonomie, son écran OLED incurvé1 avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, et un processeur Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, le tout dans un format ultra-fin et léger.

Doté d’une batterie 5100 mAh, le Magic5 Lite se positionne à la première place dans le classement mondial des batteries de DXOMARK.

Le bon plan. Le Magic5 Lite 6/128Go est à 379,90€ mais grâce au code promo AMG5L50CPS il ne vous coûtera que 329.90€. Recevez aussi le tout nouveau bracelet Honor Band7 offert d’une valeur de 59.90€. Cliquez ici

Honor Magic4 Pro

Équipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, le HONOR Magic4 Pro offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées. Supporté par le moteur IA Qualcomm de 7ème génération et l’architecture de CPU Cortex-X2, le HONOR Magic4 Pro atteint une vitesse de traitement ultrarapide et de hauts niveaux de rendement. Doté d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 256 Go, il garantit aux utilisateurs un fonctionnement fluide et stable tout au long de la journée.

Le bon plan. À partir de 849,90€ au lieu de 1099,90€ + une paire d’écouteurs Earbuds 2 Lite + le nouveau bracelet connecté Band 7 offerts d’une valeur de 59,90€, soit plus de 300€ de réduction au total. Cliquez ici

Honor Magic4 Lite

Véritable champion de la productivité inspirée et des jeux immersifs, le téléphone présente un design symétrique unique de l’appareil photo. Équipé d’un triple appareil photo ainsi que d’un flash LED, le Magic4 Lite prend en charge l’enregistrement vidéo 1080P à 30fps.

Un des premiers smartphones du secteur à être équipé du Snapdragon® 695 5G, Il dispose également de la fonction d’enregistrement à double objectif, permettant aux utilisateurs de filmer simultanément deux perspectives différentes en utilisant à la fois la caméra avant et la caméra principale arrière. Parfait pour les créateurs, le mode Micro Movie offre une solution d’édition simple et fluide pour assembler automatiquement les séquences vidéo filmées, sans avoir à recourir à des applications.

Le bon plan. À partir de 269,90€ au lieu de 349,90€ + une coque offerte, soit 80€ de réduction immédiate. Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher ;) Merci!