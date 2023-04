Honor Magic 5 Pro – Jusqu’à 200€ de réduction et encore plus

Le Honor Magic 5 Pro est officiel. Vendu à 1199€, il bénéficie de réductions allant jusqu’à 200€ et vous avez en prime une tablette offerte pour certaines offres.

Le Honor Magic 5 Pro est le dernier petit bijou signé Honor. Nous avons pu tester ce smartphone haut de gamme en avant-première. Il dépasse nos espérances.

Honor Magic 5 pro – Un smartphone premium

Finitions soignées, écran LTPO ultra lumineux1800 nits, processeur Snapdragon 8 Gen 2, autonomie étendue grâce à une batterie 5100mAh, le Honor Magic 5 Pro se démarque sur de nombreux points. Le plus impressionnant est sans aucun doute son triple appareil photo 50 MP et son système Falcon Capture.



Grâce à cet algorithme, le Honor Magic 5 Pro peut capturer des scènes complexes avec des sujets en mouvement.

Les photos sont d’une clarté et d’une netteté impressionnante. Photos de sport, d’animaux ou tout simplement du quotidien, il vous comblera si vous êtes un passionné des photos instantanées. Son appareil photo couronné par DXOMARK a beaucoup d’autres qualités que nous vous laissons découvrir dans notre test.

Honor Magic 5 Pro – Des offres immanquables

Compte tenu de ses capacités, le Honor Magic 5 Pro avec 12Go de RAM et 512Go de stockage est vendu au prix raisonnable de 1199€. Du 18 avril au 1er Mai, il bénéficie en plus d’une offre de lancement à ne surtout pas laisser passer.

Pendant cette période profitez d’une réduction allant jusqu’à 200€ et d’une tablette Honor Pad 8 offerte. Nous avons listé toutes les offres. Le Honor Magic 5 Pro est en précommande sur le site HiHonor dès le 18 avril. Pour bénéficier de cette offre entrez le code suivant : APRCPS5P

Hi Honor : 100€ de réduction + un coupon 100€ insérez le code APRCPS5P + une Honor Pad 8 offerte et une assurance sur l’écran de 6 mois. Cliquez ici

Fnac : 100€ de réduction + 100€ à l’ajout au panier + une Honor Pad 8 offerte. Cliquez ici



SFR : 100€ de réduction + une HONOR Pad 8 offerte et 150€ de reprise d’achat Cliquez ici



Orange : 100€ de réduction + une HONOR Pad 8 offerte et 100€ de remise Cliquez ici



Article sponsorisé