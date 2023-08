Honor Magic 5 Pro sous ce smartphone se cache un très bon plan

Le Honor Magic 5 Pro est en super promo. Ne manquez pas cette bonne affaire avec 200 euros de moins et des écouteurs offerts !

Le Honor Magic5 Pro est proposé à 1199€ mais avec ce code A5P200 à saisir au moment de l’achat il vous revient (remise immédiate) à 999 euros. Cliquez ici.

Pour l’achat du smartphone vous recevez en plus des écouteurs Earbuds3 Pro et une coque. La livraison est gratuite !

Pour info : Le tout nouveau Honor 90 est aussi en promo. Le Honor 90 se distingue par son prix. Le Honor 90 est vendu à 599,99€ mais grâce au coupon de réduction AID90 vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 100€. Saisissez ce code au moment du passage au panier. Le prix du Honor 90 passe à 499,99€. Suivez ce lien pour découvrir cette offre.

Honor Magic 5 Pro ce qu’il faut savoir

Doté d’un magnifique écran LTPO et d’un excellent appareil photo.

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme, le Honor Magic 5 Pro est fait pour vous. Ce modèle vous offre un écran AMOLED LTPO de 6,81 pouces avec une résolution de 1312 x 2848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il embarque également la puce Snapdragon 8 Gen 2, qui vous garantit des performances fluides et rapides. Il dispose d’une batterie de 5100 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Équipé d’une puissante combinaison de trois appareils photo (grand angle 50Mpx, ultra grand angle 50Mpx et téléobjectif 50Mpx) et de la technologie Falcon Capture, il promet des photos époustouflantes. Avec son design élégant, il répond aux besoins des utilisateurs les plus audacieux. Cliquez ici pour l’acheter

