HONOR Magic 6 Lite 5G – A moins de 300€ c’est le smartphone de l’hiver !

Le HONOR Magic6 Lite 5G est le tout nouveau smartphone de HONOR. Jusqu’au 24 janvier ce smartphone aux caractéristiques premium bénéficie de belle offre de lancement.

Vous obtenez Le HONOR Magic 6 Lite 5G 8 Go + 8 Go+256 Go pour 299.90€ seulement au lieu de 399.90€, vous économisez 100€.

Pour bénéficier de cette offre utilisez le code AM6LC100 au moment de la mise au panier. Et en plus, HONOR Choice Earbuds X5 sont offerts (valeur 49,9€). Suivez ce lien pour profiter de cette offre.

HONOR Magic 6 Lite 5 G – Les points forts

L’écran du HONOR Magic6 Lite 5G intègre la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, qui lui confère une grande solidité pour résister aux chutes.



Certifiée 5 étoiles par l’organisme SGS pour sa capacité de résistance aux chutes, la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop fait appel à des techniques d’amortissement avancées conçues avec des matériaux spécialement développés par HONOR, ce qui augmente la capacité d’absorption des chocs jusqu’à 1,2 fois. Cela assure ainsi une durabilité maximale même en cas de chute d’une hauteur de 1,5 mètre, et ce sur tous les angles de l’écran.



Doté d’un remarquable écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, le HONOR Magic6 Lite 5G prend en charge une résolution ultra-claire de 1,5K, un gamut de couleurs DCI-P3 de 100% et jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, offrant des visuels dont les détails sont nets et les couleurs vibrantes.



Grâce à son autonomie batterie exceptionnelle, le HONOR Magic6 Lite 5G détient désormais le label DXOMARK Battery Gold. Équipé d’une batterie durable de 5300 mAh qui peut alimenter l’appareil pendant 2 jours sur une seule charge.



Le HONOR Magic6 Lite 5G arbore un système de triple caméra composé d’un capteur ultra-lumineux de 108 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 5 MP et d’un capteur macro de 2 MP.

La caméra 108 MP est équipée d’un grand capteur de 1/1,67 pouce et d’une belle ouverture de f/1,75, lui permettant de capturer plus de lumière et des images d’une clarté éclatante.



L’appareil photo offre également une haute qualité optique avec un zoom 3X et un moteur de capture de mouvement exceptionnel, garantissant des images toujours nettes regorgeant de détails.

En plus de la caméra principale, le capteur ultra grand angle de 5 MP offre un champ de vision de 110°, idéal pour capturer des paysages, des photos de groupe ou réaliser des photos d’architecture.

Le HONOR Magic6 Lite 5G dispose également d’une caméra macro de 2 MP avec une distance minimale de mise au point de 4cm, permettant aux utilisateurs de capturer des gros plans avec une netteté et des détails époustouflants.

Jusqu’au 24 janvier profitez d’une offre fantastique ! Le HONOR Magic 6 Lite 5G 8 Go + 8 Go+256 Go passe à 299.90€ avec le code AM6LC100 au lieu de 399.90€, vous économisez 100€.

Vous obtenez aussi HONOR Choice Earbuds X5 (Offert d’une valeur de 49,9€). Pour bénéficier de cette méga offre suivez ce lien !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



Article sponsorisé