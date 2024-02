HONOR Magic V2 – Derniers jours pour la remise de 600€ et l’enceinte Marshall offerte

HONOR fait très fort pour le lancement du smartphone pliant HONOR Magic V2, c’est vraiment incroyable !

HONOR Magic V2 – 600€ de remise et une enceinte super haut de gamme offerte

Honor Magic V2 est à 1999.90€ mais pour le lancement son prix passe à 1399.90€.

Jusqu'au 14 février si vous commandez un Honor Magic V2 vous économisez 600€. Vous recevez en plus, une magnifique une enceinte Marshall Stanmore III d'une valeur de 399€.

Le pliant aux performances inégalées

Le HONOR Magic V2 est le smartphone pliant le plus fin à ce jour. Il pèse 231g pour seulement 9,9mm d’épaisseur une fois plié.

Equipé d’une nouvelle génération de batterie double Silicon-Carbone d’épaisseur moyenne de seulement 2,72mm, elle participe à la finesse du téléphone et lui confère une capacité de 5 000 mAh.



Que ce soit dans une poche, dans un sac il se glisse partout facilement pour être à portée de main à tout moment. La finesse du Magic V2 améliore l’expérience utilisateur en offrant un téléphone léger, sophistiqué, performant et doté d’une longue autonomie, permettant de rester connectés tout au long de la journée avec style et finesse.

Honor Magic V2 les autres atouts

Le Magic V2 présente un écran pliable OLED LTPO, offrant une expérience utilisateur immersive avec une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs et une précision exceptionnelle.

Intégrant des innovations centrées sur l’humain, il dispose des technologies Dynamic Dimming, 3840Hz PWM Dimming et Circadian Night Display qui favorisent le confort oculaire et limitent les émissions de lumière bleue.



HONOR Magic V2 est doté d’une charnière en titane super-légère et d’un nouvel acier exclusif à HONOR, qui lui confère robustesse et longévité. Cette charnière a également obtenu la très convoitée certification SGS pour sa capacité à être pliée plus de 400 000 fois, soit une durée de vie minimum de 10 ans avec 100 pliages par jour !



Doté d’une configuration de triple caméra arrière comprenant un appareil photo principal de 50 MP (f/1.9), un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP (f/2.0) et un appareil photo téléobjectif de 20 MP (f/2.4), Magic V2 capture des clichés nets et lumineux, même en conditions de faible luminosité. Ne manquez cette offre exceptionnelle Cliquez ici

