HONOR Magic V2 – Le smartphone pliant qu’on attendait avec 600€ de réduction

Le HONOR Magic V2 est enfin sorti en France. C’est officiel et c’est du lourd au niveau du prix comme de ses caractéristiques.

Le HONOR Magic V2 va vous faire aimer les smartphones pliants.

HONOR Magic V2 – 600€ de remise et un cadeau retentissant

HONOR attaque fort avec un prix très compétitif. Le Magic V2 vaut bien son prix. C'est un concentré de technologie.



En fait, le Magic V2 est le smartphone pliant qu’on attendait. Il a été pensé et mûri pour corriger les erreurs de jeunesse de ses concurrents et répondre aux attentes des utilisateurs. Au final, c’est abouti et agréable à utiliser dans toutes les conditions, qu’il soit ouvert ou fermé.

HONOR Magic V2 – Deux grands écrans pour ne pas se sentir à l’étroit

Examinons-le plus en détails. Le HONOR Magic V2 est équipé de deux écrans OLED 120Hz. La dalle extérieure mesure 6,7 pouces. Elle est aussi large que celle d’un smartphone classique. On n’a pas besoin de l’ouvrir l’écran pliant toutes les deux minutes pour s’en servir. Et on peut l’utiliser même si on a des gros doigts.

L’écran pliant à l’intérieur mesure 7,92 pouces. Avec cette surface on est quasiment sur la taille d’une petite tablette. Cerise sur le gâteau la pliure qui se voit à peine.

Magic V2 – Le smartphone pliant le plus fin au monde

Malgré ces deux écrans géants, le Magic V2 est le smartphone pliant le plus fin au monde. C’est bluffant. Il mesure 4,7 mm ouvert. Ça n’est pas plus gros que 2 pièces de 1 euro. Il n’est pas beaucoup plus épais lorsqu’il est fermé puisqu’il mesure 9,9mm.

Il n’y a pas d’espace entre les deux parties de l’écran. Cette prouesse est en partie due à sa charnière en Titane ultra fine et légère. Elle est aussi très résistante. Elle est garantie jusqu’à 400 000 ouvertures. C’est deux fois plus que la concurrence.

Un smartphone pliant tout en finesse et légèreté

Le Magic V2 nous surprend aussi par son poids. Les smartphones pliants nous ont plutôt donné l’habitude d’être lourds et massifs. Ici c’est tout le contraire.

Le Magic V2 est très léger. Il ne pèse que 231g. Terminé l’effet brique dans la poche. Le reste de la fiche technique du Magic V2 est à la hauteur.

On peut par exemple citer sa batterie de 5000mAh qui lui confère une autonomie d’une journée, son processeur Snapdragon 8 Gen 2 ou son appareil photo 50MP ultra rapide.

Le HONOR Magic V2 est le smartphone pliant qu’on attendait et en plus il est vendu à un prix très attractif. Découvrez l’offre ici

