iPhone 13, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 – Les bons plans ultimes avant la fin des soldes

C’est la fin des soldes. iPhone 13, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23, il y a encore des bons plans qui vont vous retourner le cerveau mais pas vous vider les poches.

Les bons plans Apple – iPhone 13, Apple Watch Ultra, etc

Le prix de l’iPhone 13 équipé de 512Go passe sous la barre des 950€ juste avant la fin des soldes. L’iPhone 13 (512Go) passe à 949€. C’est une excellente affaire. Sur le site d’Apple, l’iPhone 13 avec cette capacité de stockage est affiché à 1129€. Vous économisez 180€.

C’est une vente flash et les stocks ne sont pas inépuisables. Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard.

Le modèle 128Go est encore moins cher. Cet iPhone 13 est vendu à 699€ au lieu de 749€.

Vous bénéficiez aussi d’une remise sur l’iPhone 14 avec 128Go est à 769€ au lieu de 869€.

L’Apple Watch Ultra avec un boitier de 49 mn et un bracelet Trail est vendu à 674€ au lieu de 709€.

Le plus convoité des ordinateurs Apple s’offre aussi une belle baisse de prix. Le prix du MacBook Pro avec son écran de 14 pouces et son SSD de 1To chute à 2090€.

Les bons plans Samsung – Galas23, Galaxy Z Flip5

Le prix de la Galaxy Tab S9+ en version WiFi avec 256Go d’espace de stockage tombe à 819€ au lieu de 1030€. Vous économisez 20%.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 avec un chargeur offert et 512Go de stockage est à 1789€ au lien de 1949€.

Le Galaxy S23 FE 128 Go passe à 573€ au lieu de 699€ et le chargeur est offert !

Galaxy S23 256 Go passe à 759€ au lieu de 1099€ et là aussi le chargeur est offert

Le fameux pliant Galaxy Z Flip 5 (512 GO) à 1089€ au lieu de 1339€ . Le chargeur inclus

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques des smartphones sous forme de tableau ou vidéo

