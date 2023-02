iPhone 14 Pro et Pro Max en bon plan 100€ de réduction

L’iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont proposés à prix réduit. Pour ce bon plan vous bénéficiez de 100 € de remise directe. C’est une bonne affaire !

iPhone Pro Max 128 GO passe à 1379€

La version 256 GO passe à 1509€

L'option 512 GO passe à 1729€

iPhone Pro 128 GO passe à 1229€

L'option 256 GO passe passe 1619€

Enfin iPhone Pro 1 To passe à 1879€

A propos de l’iPhone 14

L’iPhone 14 Pro est capable de détecter que vous venez d’avoir un grave accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d’urgence.

Jusqu’à 4x plus de résolution. Recadrez comme c’est beau.

Jamais 48 mégapixels n’avaient donné des résultats aussi impressionnants. Avec l’iPhone 14 Pro, vous profitez d’une résolution 4x supérieure en ProRAW pour un niveau de détail épous­tou­flant et des possibilités de recadrage infinies.

Un modèle de polyvalence.

Gros plan de quatre sucettes colorées translucides. La photo a été prise avec le nouveau Téléobjectif 3x.

Téléobjectif 3x | 77 mm

Le nouveau système photo pro enrichit sa gamme d’options de zoom d’un téléobjectif de qualité optique 2x et vous offre ainsi une liberté de cadrage inédite. À vous de sortir du cadre.

Une caméra digne de vos selfies.

Réalisez des gros plans et des clichés de groupe aussi nets que colorés, grâce à la nouvelle caméra avant TrueDepth avec mise au point automatique et ouverture plus grande.