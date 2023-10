iPhone 14 – Son prix plonge sous la barre des 800€

Le prix de l’iPhone 14 s’effondre. Il a rarement été aussi bas. Le smartphone d’Apple passe sous les 800€.

C’est le moment d’acheter un iPhone 14. Le smartphone d’Apple est vendu à un prix particulièrement bas. Le modèle avec 128Go d’espace de stockage est proposé avec 70€ de moins. L’iPhone 14 est vendu 799€ au lieu de 869€.

Ca va être difficile de trouver moins cher en neuf. Quasiment toutes les couleurs sont disponibles sauf la version noire. N’attendez pas que les stocks soient épuisés.

Suivez ce lien pour l’acheter.

iPhone 14 – Les points forts

L’iPhone 14 est un smartphone compact et performant. Le smartphone d’Apple est plein de ressources. Il embarque un écran de 6,1 pouces Super Retina XDR. Sa qualité d’image est exceptionnelle.

Une puce A15 Bionic avec GPU 5 cœurs est aux commandes du smartphones. Elle lui assure une rapidité et une puissance incomparables dans les jeux vidéo mais aussi une connectivité 5G ultra-rapide.

On trouve à l’arrière du smartphone un double appareil photo. Il rassemble un objectif principal de 12MP et un ultra grand-angle. Cet appareil photo permet de capturer un maximum de lumière et d’enregistrer des vidéo 4K Dolby Vision en 30 images par seconde.

La caméra avant TrueDepth avec mise au point automatique offre des selfies de qualité professionnels. Dernier point fort, l’iPhone 14 résiste à l’eau.

