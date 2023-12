iPhone 15, AirPods, iPad Air, MacBook Air, une farandole de promos parfaites pour les cadeaux de Noël

C’est la dernière ligne droite pour faire des cadeaux de Noël. iPhone 15, AirPods, iPad, il y a encore plein de bons plans Apple.

C’est la course aux cadeaux de Noël. Si vous êtes en manque d’idées cadeaux, nous vous avons concocté une liste des promotions sur les appareils Apple. iPhone 14, iPhone 15, AirPods 3, iPad Air, la hôte du Père Noël va être chargée.

iPhone 14

L’iPhone 14 128Go de couleur noir ou Minuit dans le langage d’Apple est vendu 749€ au lieu de 869€. Vous économisez 120€.

iPhone 15

L’iPhone 15 est aussi en promotion. Le modèle avec 128Go de Stockage est vendu à 904€ au lieu de 969€. Vous profitez d’une remise de 65€. Cette offre est valable uniquement sur la version noire.

AirPods 3

Les AirPods de 3ème génération s’offrent aussi une réduction de prix. Les écouteurs d’Apple avec boitier de charge Lightning sont vendus à 179€ au lieu de 199€. Vous économisez 10% soit 20€ de moins.

iPad Mini

On passe maintenant aux tablettes avec l’iPad Mini. La petite tablette de 8,3 pouces en version WiFi avec 64Go de stockage bénéficie d’une baisse de prix. L’iPad Mini 2021 est vendu 596€ au lieu de 659€. Vous économisez 10% soit 63€ en moins sur la facture finale.

iPad Air 2022

Si vous préférez un plus grand écran, l’iPad Air 2022 est aussi en promotion. La tablette de 10,9 pouces WiFi équipée de 64Go de stockage est vendue seulement 739€. Son prix initial est de 789€. Vous bénéficiez d’une remise de 50€.

MacBook Air

On termine en beauté avec le fameux MacBook Air. Cette offre concerne le modèle 13,6 pouces de 2022 avec 8Go de RAM et 256Go de stockage. L’ordinateur est au prix de 1149€ au lieu de 1299€. Vous bénéficiez d’une remise de 150€.

