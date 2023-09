iPhone 15 moins cher ça vous tente ?

Pour les French Days, profitez d’une remise immédiate sur l’iPhone 15. Le nouveau smartphone d’Apple dans sa version 128 GO bénéficie d’une baisse de prix.

En effet, avec le code RAKUTEN30 vous les payerez 929.99€ au lieu de 959.99€ Cliquez ici pour en profiter.

iPhone 15 les points forts

Il dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels,pour une belle qualité de l’image.

Il est équipé de la puce A16 Bionic. Elle assure des performances fluides et rapides, ainsi qu’une meilleure autonomie de la batterie. Cette puce intègre également un Neural Engine de 16 cœurs. celle-ci permet de réaliser des tâches liées à l’intelligence artificielle, comme la reconnaissance faciale ou la traduction immédiate.

L’iPHone 15 possède un appareil photo principal de 48 mégapixels. Il permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité, avec un zoom optique 2x, un mode nuit, un mode portrait, un mode cinématique et un mode action. Il dispose également d’un appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels. Cela offre un champ de vision de 120 degrés, idéal pour les paysages ou les selfies de groupe.

Il est compatible avec la 5G,et supporte également la technologie eSIM.

iPhone 15 est doté d’un port USB-C, qui facilite la compatibilité avec les autres appareils et les accessoires.

Enfin, il est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière, grâce à son indice de protection IP68. Cliquez ici pour ce bon plan

