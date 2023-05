Le Google Pixel 7 est à un prix irrésistible

Le prix du Google Pixel 7 est en baisse. C’est le moment idéal pour s’offrir un des meilleurs smartphones du moment pour la photo.

Le Google Pixel 7 est smartphone performant à tous les niveaux et son prix devient encore plus abordable. Le smartphone imaginé par Google bénéficie d’une belle réduction. Le Google Pixel 7 équipé de 128Go de stockage passe de 649€ à 599€.

C’est une offre à ne pas manquer d’autant plus qu’elle est valable sur toutes les couleurs disponibles.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Pixel 7 noir.

Suivez ce lien pour acheter le Pixel 7 vert citron.

Cliquez sur ce lien pour le Pixel 7 couleur neige.

Google Pixel 7 – Quels sont ses points forts ?

Le Google Pixel 7 est le dernier-né de la gamme Pixel. Ce smartphone se distingue par son design sobre et épuré mais surtout il concentre tout le savoir-faire de Google en matière de smartphone.

Le Pixel 7 possède de nombreux atouts. Il embarque un écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un niveau de luminosité qui atteint 1000nits.

Le Google Pixel 7 tourne avec un processeur Tensor G2 développée par Google. C’est une puce conçue sur mesure avec l’IA Google et qui rend le Pixel 7 plus rapide et plus sécurisé. Il est assisté par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ce qui lui assure une fluidité et une réactivité optimales.

Le Google Pixel 7 dispose d’une batterie de 4355 mAh qui lui confère une autonomie d’environ 72 heures. Elle est compatible avec la charge rapide 30 W et la charge sans fil de 15 W.

L’un des gros points forts du Pixel 7 est sans conteste la photo. On trouve à l’arrière un objectif grand-angle de 50MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12MP. CE duo permet de capturer des photos splendides de jour comme de nuit grâce à l’IA et au traitement des algorithmes mis au point par Google.