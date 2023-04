Le Google Pixel 7 s’offre une réduction de prix de 100€

Bon Plan – Le Google Pixel 7, le dernier-né de la gamme Pixel est en promotion. Le prix de ce surdoué de la photo baisse de 100€.

Le Pixel 7 rassemble tout le savoir-faire de Google dans un smartphone à un prix contenu. Si vous cherchez un smartphone qui allie design et performances c’est le moment de craquer.

Le prix du Pixel 7 avec 128Go de stockage passe de 649€ à 549€. Vous économisez 15% sur le prix final soit 100€ de moins. Cette réduction est valable uniquement sur la très belle couleur Neige.

N’attendez pas pour profiter de cette offre.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Google Pixel 7 – Les points forts

Pour mémoire, voici les principaux atouts du Pixel 7 :

– Le smartphone intègre un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz.

– Il est propulsé par la puissante puce Google Tensor G2, qui assure des performances élevées et une intelligence artificielle optimisée. Il est accompagné de la puce de sécurité Titan M2 développée par Google.

– Grâce à une batterie de 4355 mAh, le Pixel 7 possède une autonomie confortable d’environ 24 heures. Le Pixel 7 est également compatible avc la charge rapide 30 W, ainsi qu’avec la charge sans fil Qi.

– L’appareil photo du Pixel 7 se compose de deux capteurs à l’arrière : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Cet ensemble vous permet de capturer des clichés détaillés, lumineux et naturels, même en basse lumière. Il dispose également d’un mode portrait, d’un zoom numérique jusqu’à 7x et d’un mode nuit. À l’avant, le capteur selfie de 10,8 mégapixels vous offre des selfies réussis et des appels vidéo de qualité.

– Le Pixel 7 est certifié IP68. Il résiste à l’eau et à la poussière. I lest composé à 100% de matériaux recyclés.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici