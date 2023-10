Les AirPods à un prix qui vous fera craquer

Les Apple AirPods 2 affichent un prix auquel vous pourrez difficilement résister. A moins de 130€, c’est le bon moment pour s’équiper sans se ruiner.

Toujours à l’affut d’un bon plan Apple, nous avons déniché une belle réduction de prix sur les AirPods 2éme génération. Les fameux écouteurs sans fil avec leur boitier de charge filaire sont vendus à seulement 128€. Vous bénéficiez d’une réduction de 14%.

Les AirPods de 3ème génération sortis en 2022 sont aussi en promotion. Les écouteurs sans fil avec boitier de charge Lightning sont proposés à 179€ au lieu de 199€. Vous profiter d’une baisse de prix de 20€.

On termine avec les AirPods Pro 2. Le top des écouteurs d’Apple est vendu à un prix chavirant. Ces écouteurs sans fil équipés d’un des meilleurs systèmes de réduction de bruit active est vendu à 249€ au lieu de 279e. Vous économisez 30€.

AirPods 2 – Les points forts

Les AirPods 2 se connectent automatiquement à votre iPhone. Ces écouteurs sans fil sont simples d’utilisation. Placés dans vos oreilles, ils détectent instantanément votre mobile. Ils utilisent des capteurs optiques et un accéléromètre de mouvement. Votre liste de lecture se met immédiatement sur pause lorsque vous les retirez.

Les AirPods 2 sont connectés à l’assistant vocal Siri d’Apple. Dites simplement « Dis Siri » et l’assistant répondra à vos demandes, qu’il s’agisse de lancer votre playlist, d’effectuer un appel ou de lire vos messages.

Grâce à la puce H1 la connexion se révèle plus rapide et plus stable.

Les écouteurs offrent 5 heures de temps d’écoute en continu et jusqu’à 3 heures de conversation. Ils peuvent tenir jusqu’à 24 heures grâce au boitier de recharge et 18 heures en conversation.

