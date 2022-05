Les sets LEGO Star Wars à prix cassés pour May The 4th

Les French Days et May The 4th se télescopent pour faire fondre les prix des sets LEGO Star Wars.

Fans de LEGO et de Star Wars, c’est le moment de vous faire plaisir avec ces bons plans. Pour célébrer la journée May The 4th, plusieurs sets sont en promotion. Il y en a pour tous les goûts et à prix hyper intéressant. Les réductions vont jusqu’à 30%.

Attention c’est une vente flash. Il faut donc se dépêcher. Que la Force soit avec vous pour assembler toutes ces briques.

– Le set LEGO 75306 Star Wars Droïde Impérial est composé de 683 pièces. Il mesure 27 cm de haut et 24 cm de large. Son prix passe de 69,99€ à 48,99€. Vous économisez 21€ soit 30% de moins.

– Le casque du Scout Trooper (set 75305) est constitué de 471 pièces. C’est un véritable objet de déco. Son prix tombe à 35,99€ au lieu de 49,99€. Vous bénéficiez d’une remise de 14€.

– Le LEGO numéro 75322 Star Wars AT-ST de la bataille de Hoth apparaît dans le film L’Empire Contre-Attaque. Il comprend trois mini figurines dont la version neige de Chewbacca. Le prix du set passe 49,99€ à 39,99€.

– Le Set Star Wars 75297 reproduit le X-Wing de la Résistance. Son prix passe de 19,99€ à 15,99€.

