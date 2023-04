L’iPhone 14 Pro s’offre une belle réduction de prix

Le prix de l’iPhone 14 Pro baisse. Si vous rêvez de gouter aux joies de la Dynamic Island, c’est le bon moment pour craquer.

Vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme performant et élégant ? Nous avons déniché le bon plan qu’il vous faut. Le prix de l’iPhone 14 Pro 512 Go est en baisse. Profitez d’une réduction de 9% sur le prix d’origine, soit 1569€ au lieu de 1719€. Vous économisez 150€.

Cette promotion est valable sur la couleur Noir sidéral et sur la capacité de stockage 512Go. Foncez !

Cliquez sur ce lien pour l'acheter avant que les stocks soient épuisés.

Les points forts de l’iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro intègre un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement 120Hz. Il embarque également un nouveau mode d’interaction, appelé Dynamic Island, qui permet d’accéder à des raccourcis et des widgets personnalisés.

Il se distingue aussi par son système photo pro, qui comprend un objectif principal de 48MP, un ultra grand-angle et un téléobjectif X2. L’iPhone 14 Pro est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, avec un rendu cinématographique.

La batterie de 4352 mAh est compatible avec la recharge sans fil MagSafe. Elle récupère 50% en 30 minutes. Elle offre à l’iPhone 14 Pro une autonomie de plus de 24 heures en utilisation normale et de plus de 10 heures en lecture vidéo.

Il faut également citer sa certification IP68 qui lui confère une résistance à l’eau et à la poussière.

