Liseuse Kindle Oasis en bon plan 50€ de remise !

Kindle Oasis est en bon plan profitez-en vous économisez 50 euros sur la liseuse haut de gamme d’Amazon !

Kindle Oasis est à 199.99€ au lieu de 249.99€ Cliquez ici

Infos sur Kindle Oasis et vidéo

Oasis est doté d’un écran Paperwhite lisse de 7″ et 300 ppp.

Vous pouvez adapter la température d’éclairage ajustable pour régler la teinte de l’écran de blanc à ambre.

Résistante à l’eau (IPX8), la liseuse permet de lire dans le bain ou au bord de l’eau sans craindre les éclaboussures.

Elle est dotée d’un design fin, léger et ergonomique avec des boutons de changement de page. Bien entendu, elle est aussi tactile.

On lit comme un livre papier et doté de la dernière technologie e-ink.

Kindle Oasis dispose de 32 GO de stockage, la liseuse fonctionne en Wifi et hors connexion une fois les livres téléchargés. Cliquez ici pour l’obtenir à 199.99€ couleur Graphite pour la version Or Cliquez ici

D’autres Kindle sont aussi en promo

Le Pack Kindle Paperwhite Signature Edition 2021 + étui de protection + station de recharge sans fil est à 194.97€ au lieu de 249.97€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite Signature Edition 2021 passe à 149.99€ au lieu de 189.99€ Cliquez ici

Des étuis pour protéger l’appareil sont aussi disponibles en noir Cliquez ici Lavande Cliquez ici ou Bleu marine Cliquez ici