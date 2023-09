L’ordinateur Honor MagicBook 14 AMD et la tablette Honor Pad X9 à un prix incroyable !

Le laptop Honor MagicBook 14 AMD et la tablette Honor Pad X9 ces produits n’attendent que vous !

Pour la rentrée Honor propose des produits à prix très doux. Histoire de faire passer la pilule de la reprise, la marque propose des réductions supers intéressantes.

Suivez le guide on vous fait découvrir tout ça !

MagicBook 14 AMD à moins de 500€

Le Honor MagicBook 14 AMD 512 GO est actuellement à seulement 499,90€ au lieu de 799€, vous économisez 200€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Ce laptop est beau et léger. Il est en aluminium et pèse 1,38 kg.

Il est équipé d’un processeur mobile AMD Ryzen 5 5500U. Celui-ci offre des performances puissantes et multitâches, avec une fréquence maximale de 4,3 GHz et une augmentation de plus de 26 % des performances multicœurs2.



Grâce à un écran FullView avec des bords fins de 4,8 mm sur trois côtés l’expérience visuelle est très confortable. L’écran est également certifié par TÜV Rheinland pour réduire la lumière bleue et le scintillement.

La fonction collaboration à trois écrans, permet d’ouvrir jusqu’à trois fenêtres de téléphone sur l’ordinateur pour une expérience optimum.

Enfin, il bénéficie d’une grande autonomie la batterie a une capacité de 56 Wh.

Tablette Honor Pad X9 à moins de 200€

Cette tablette robuste passe à 199,90€ au lieu de 249.90€. Des écouteurs EarBuds 5 offerts. Suivez ce lien pour l’acheter.



La PadX9 est dotée d’un écran FulView de 11,5 pouces avec une résolution 2K. Son taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz. C’est rare pour une tablette à ce prix. Elle est également équipée de 6 haut-parleurs et d’une grosse batterie de 7250mAh.

Les bons plans Honor smartphones

Honor 90 Lite 8/256Go est 249,90€ au lieu de 249,90€. Vous bénéficiez d’une remise de 50€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Le smartphone Honor 90 est vendu à 499,90€ au lieu de 599,90€. Vous recevez en plus : Honor Earbuds X5 + 1 bracelet connecté Honor Band 7 offert + 6 mois d’assurance offerte.

Pour l’achat du smartphone, recevez une paire d’écouteurs Honor Earbuds X5, un bracelet connecté Honor Band 7 offert et 6 mois d’assurance offerte. Suivez ce lien pour l’acheter.



Le Honor Magic5 Lite avec 256Go de stockage passe de 379,90€ à 299,90€. . Suivez ce lien pour l’acheter.



Honor Magic4 Pro tombe à seulement 659,90€ au lieu de 1099.90€ avec le code ASEP40. Offert des écouteurs Honor Buds X5. Suivez ce lien pour l’acheter.

Pour l’achat du Honor Magic5 Pro 12/512Go qui vaut 1199.90€ recevez un bon de 200€ offert avec le code A5P200 (à saisir au moment de l’achat), et, une paire d’écouteurs Earbuds3 Pro. Il passe donc à 999.90€ Suivez ce lien pour l’acheter.

