Nothing Phone (1) – Un prix irrésistible

Le Nothing Phone (1) est un smartphone irrésistible et son prix l’est encore plus grâce à cette super offre.

Vous allez avoir du mal à ne pas craquer pour les LED et la coque transparente du Nothing Phone (1). L’audacieux smartphone s’offre une belle réduction de prix. Le Nothing Phone (1) tombe à 379€ au lieu de 469€. Vous économisez 89€.

Suivez ce lien pour acheter le modèle noir 8/128Go.

Le modèle 12/256Go est à 449€.

Nothing Phone (1) – Les points forts

Le Nothing Phone (1) coche toutes les cases. Son dos transparent et les LED lui donne un look immédiatement reconnaissable. Les glyphes vont en plus au-delà du gadget. Ce smartphone saura aussi vous satisfaire si vous êtes un amateur de jeux vidéo.

Il intègre un grand écran OLED de 120Hz parfait pour jouer avec une diagonale de 6,55 pouces. Sans être ultra puissant, il ne flanche devant aucun gros jeu 3D et sa batterie de 4500mah résiste bien. Elle lui offre environ 1,5 jour d’autonomie.

Le Nothing Phone (1) ne déçoit pas non plus en matière de photo. S’il est très loin d’égaler les ténors du genre, Ses deux capteurs de 50MP permettent de s’éclater de jour et de nuit.

Le Nothing Phone (1) est un smartphone équilibré et facile d’accès avec un look inimitable qui va recevoir en fin août 2023 la mise à jour vers Nothing OS 2.0.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.