Nothing Phone (2) – Son prix dégringole ses Glyphs n’en reviennent pas

Le Nothing Phone (2) n’a jamais été aussi transparent. Son prix fond sous le soleil de printemps, profitez en le froid revient.

Le Nothing Phone (2) est un smartphone original et puissant qui a su se démarquer de la concurrence grâce à un design en rupture. Transparent et bardé de LED, le Nothing Phone (2) est à un prix irrésistible.

Amazon fait fondre le prix ce splendide smartphone. Les 33 Glyphs du Nothing Phone (2) lui disent merci. Le Nothing Phone (2) équipé de 12Go de RAM et de 256Go est vendu 579€ au lieu de 615€. Le prix public conseillé est de 729€.

Cette promotion est valable uniquement sur le Nothing Phone (2) blanc. Tan mieux puisque c’est la version la plus réussie.

Les écouteurs Nothing Ear (2) sont les compagnons parfaits pour aller avec le Nothing Phone (2). Ils sont transparents et la qualité est au rendez-vous. Le prix de ces très beaux écouteurs sans fil baisse également. Il passe de 127€ à 116€.

Nothing Phone (2) – Les points forts

Le dos du Nothing Phone (2) intègre 33 zones LED. Notifications, niveau du volume, Timer, sonneries personnalisées, l’augmentation du nombre de ces LED multiplie les fonctionnalités.

A l’avant, le Nothing Phone (2) se pare d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement 120Hz et une luminosité de 1600 nits.

Le Nothing Phone (2) se positionne sur le segment haut de gamme avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Celui-ci est accompagné de 12Go de RAM et de 256Go de stockage.

Une batterie de 4700mAh alimente l’ensemble. Elle se recharge en 55 minutes grâce à sa compatibilité avec la recharge 45W.

Côté photo, il embarque un capteur principal Sony IMX 890 de 50MP avec un stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle de 50MP. La caméra Selfie intègre un capteur avec une résolution de 32MP.

