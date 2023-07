Pixel 7 Pro et Pixel 7 – Leur prix fait le grand plongeon

Les prix des Pixel 7 Pro et Pixel 7 font un plongeon. C’est le moment de s’équiper sans se ruiner.

Les Pixel7 Pro et Pixel 7 sont les derniers fleurons de Google. Ils sont parfaitement optimisés pour Android et surtout ce sont de vrais spécialistes de la photo. Ils sont parfaits pour immortaliser ses souvenirs de vacances comme un professionnel de la photo.

Pour ne pas plomber votre budget avant de partir, nous avons dégoté deux supers bons plans.

Le Pixel 7 avec 128Go de stockage est à un prix incroyable. Il s’écroule littéralement. Il tombe à 509€ au lieu de 649€. Vous réalisez une économie de 22% soit 140€ en moins.

Suivez sans attendre ce lien pour l’acheter.

Le Pixel 7 Pro 128Go est habituellement vendu 749€. Exceptionnellement pendant cette vente flash, le Pixel 7 Pro passe à 699€. Vous économisez 50€ sur un des meilleurs smartphones pour la photo.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Google Pixel 7 Pro – Quels sont ses points forts ?

Google a optimisé le Pixel 7 Pro à tous les niveaux. Ce smartphone haut de gamme se distingue par ses performances photo et son intelligence artificielle.

Son triple module photo arrière se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x5.

Le smartphone bénéficie également des fonctionnalités exclusives de Google, comme le mode Vision de nuit, le mode Portrait ou le mode Cinématique.

Equipé d’un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, le Pixel 7 Pro offre une expérience visuelle immersive et fluide. Il tourne avec un processeur Tensor G2 nouvelle génération. Ce processeur puissant et optimisé est accompagné de 12 Go de RAM et de 128Go de stockage minimum.

Bien évidemment, il tourne sous Android 13 et il est 5G.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici