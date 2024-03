Poco X6 – Le smartphone gaming de Xiaomi passe sous les 280€

Le Poco X6 est un des derniers smartphones gaming de Xiaomi. Son prix chute pour célébrer l’arrivée du printemps.

Si vous cherchez un smartphone 5G taillé pour les jeux vidéo qui ne vous ruinera pas, le Poco X6 est le smartphone parfait. Le Poco X6 vous permettra de jouer dans les meilleures conditions à petit prix.

Sorti début janvier 2024, son prix glisse sous la barre des 280€. Le Poco X6 avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est à 274,90€. A ce prix-là, c’est vraiment une affaire. Vous avez le choix entre le modèle noir et le modèle bleu.

Si vous préférez un smartphone plus sage le Redmi Note 13 5G bénéficie également d’une baisse de prix. Il passe de 269€ à 249,17€. Cette offre est valable sur le modèle avec 8/256Go bleu ou blanc.

Poco X6 – Les points forts

Le Poco X6 dispose d’un écran plat AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraichissement 60Hz – 120Hz. Le taux d’échantillonnage tactile de 240Hz garantit une réactivité et une précision redoutable. Vous pourrez jouer aussi bien en intérieur qu’en extérieur grâce à la luminosité avec des pics qui atteignent 1800nits.

Le Poco X6 possède la puissance nécessaire pour faire tourner les gros jeux 3D. On toruve sous la coque un processeur Snapdragon 7s Gen 2. Il est accompagné de 8/12Go de RAM DDR4X et 256/512Go de stockage en UFS 2.2.

N’oublions pas non plus sa batterie de 5100mAh et son chargeur 67W fourni dans la boite.

L’aspect photo n’a pas été négligé par Xiaomi. Le Poco X6 embarque un capteur principal 64MP (f/1.79), un ultra grand-angle de 8MP 118°et un objectif Macro de 2MP.

