Précommande Bon Plan : Samsung Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 series - IDBOOX

Samsung Electronics dévoile aujourd’hui les deux nouveaux fleurons de sa gamme de smartphones Galaxy Z à écran pliable.

Samsung a annoncé de nouveaux produits. Avec l’arrivée le 27 août des Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 series et Galaxy Buds2, le géant coréen entend récompensé les premiers acheteurs avec plusieurs bons plans si vous précommandez un produit.

Bon Plan Galaxy Z Flip3

Le Galaxy Z Flip3 est d’ores et déjà disponible en précommande, jusqu’au 26 août (minuit). Pendant cette période, l’acquéreur d’un Galaxy Z Flip3 bénéficiera d’un bonus de 200€ (autrement dit : Samsung vous offre 200€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil) (voir conditions) Cliquez ici

Bon Plan Galaxy Z Fold3

Le Galaxy Z Fold3 fait lui aussi l’objet d’une offre de précommande jusqu’au 26/08 (minuit).

Pendant cette période, les acquéreurs d’un Galaxy Z Fold3 bénéficieront également d’un bonus de 200€ sur la reprise de leur ancien appareil et recevront également un coffret comprenant un étui de protection avec S Pen intégré et un bloc de charge 25W. Pour en savoir plus Cliquez ici.

Le Galaxy Z Fold3 est proposé à partir de 1799 euros au lieu de 2020€ pour précédent modèle, le Galaxy Z Flip3 est à 1059 euros, au lieu de 1509€ pour l’ancien modèle.

Pour ces bons plans voici un exemple, avec la reprise d’un ancien smartphone éligible, le Galaxy Z Fold3 vous revient 1599€, et le Galaxy Z Flip3 à 859€.

Galaxy Watch4 series

Extension naturelle du smartphone, la nouvelle gamme de montres connectées Galaxy Watch4 series, composée des Galaxy Watch4 Classic et Galaxy Watch4, embarque le nouveau système d’exploitation Wear OS Powered by Samsung, développé en partenariat avec Google.

Jusqu’au 26 août minuit, les Galaxy Watch4 series seront accompagnées de deux bracelets et de 50€ de Google Play Credit. (à dépenser sur le Google Play Store). Il est également possible de personnaliser le boitier et le bracelet des Galaxy Watch4 et Watch4 Classic. Pour en savoir plus Cliquez ici.

Le Prix de la Watch 4 débute à 299 euros. Pour la Watch 4 Classic le prix débute à 369 euros.

Nous reviendrons dans le détail sur ces différents produits.