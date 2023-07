Prime Day – Honor 90 et Magic5 Pro à prix canon !

Pour Prime Day, Honor joue le jeu des promos sur plusieurs smartphones d’entrée de gamme et haut de gamme. Vous bénéficiez jusqu’à 200 euros de réduction sur des supers smartphones.

Honor 90

Doté d’un module de caméras comprenant un étonnant appareil photo principal de 200MP avec un capteur de 1/1,4 pouce, un appareil photo ultra grand-angle et macro de 12MP de 112°, ainsi qu’un capteur de profondeur de champ de 2MP. Équipé d’un écran flottant quad-curved de 6,7 pouces, il prend en charge une résolution élevée de 2664×1200 et affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Il est également équipé d’une batterie de 5000 mAh pour une utilisation tout au long de la journée et jusqu’au bout de la nuit.



Honor 90 Coloris Black/Green – À partir de 499,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€ (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte d’une valeur de 199,90€. Cliquez ici et saisissez le code coupon AID90. Cliquez ici jusqu’au 19 juillet.

Honor Magic5 Pro

Doté d’un magnifique écran LTPO et d’un excellent appareil photo, le Magic5 Pro offre des avancées en matière de design, d’affichage, de photographie et de performances.

Équipé d’une puissante combinaison de trois appareils photo (grand angle 50Mpx, ultra grand angle 50Mpx et téléobjectif 50Mpx) et de la technologie Falcon Capture, il promet des photos époustouflantes.

HONOR Magic5 Pro 12GB+512GB Coloris Black/Green – À partir de 999€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit 200€ de réduction immédiate. Cliquez ici ou Cliquez ici

Honor 90 Lite

Le 90 Lite a été conçu avec un triple appareil photo arrière, composé d’un capteur principal de 100MP avec une ouverture f/1.9, d’un appareil photo ultra grand-angle de 5MP et enfin d’un capteur macro de 2MP.

Cette versatilité permet d’immortaliser aussi bien les paysages que les portraits en gros plan. Son écran sans bords de 6,7 pouces propose un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 90 Hz. Alimenté par un processeur 5G MediaTek Dimensity 6020 et une batterie de 4500mAh, il est le compagnon idéal pour profiter pleinement des 8Go de mémoire vive et du grand disque de stockage de 256 Go, qui permettent de conserver localement jusqu’à 57 808 photos, 22 322 chansons ou 892 vidéos HD.

Le Magic 90 Lite 8GB + 256GB Coloris Black – À partir de 249,99€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, soit 50€ de réduction immédiate Cliquez ici ou Cliquez ici

Honor Magic 5 Lite

Le Magic5 Lite est performant grâce à sa batterie d’une très grande autonomie, son écran OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, et un processeur Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, le tout dans un format ultra-fin et léger.



Honor Magic5 Lite 256Go Coloris Black/Green – À partir de 299,90€ pour l’achat du téléphone, soit 80€ de réduction immédiate. Cliquez ici ou Cliquez ici

