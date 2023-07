Prime Day – Prix fous sur les disques durs SanDisk et Western Digital

Amazon débute Prime Day ! Jusqu’au 12 juillet profitez de remises importantes sur les produits de stockage de Western Digital (WD, SanDisk et SanDisk Professional).

Ces promotions sont valables uniquement pour les abonnés Prime il est encore temps de vous abonner en cliquant ici !

SanDisk Portable SSD 480GB, up to 520MB/s bénéficie de 41% de remise. Il passe à 69.99€

SanDisk Extreme 2TB portable NVMe SSD, USB-C, résistant à l'eau et à la poussière est à -21% il passe à 145.99€

Le Extreme Pro 4TB portable NVMe SSD, USB-C, up to 2000MB/s, profite de 61% de remise il est à 389.99€

WD 18To Elements Desktop Disque dur de bureau – USB 3.0, Noir est à -31% il coûte 349.99€

Enfin, le WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TO passe à 89.99€ vous économisez 15%

