Samsung Galaxy A34 la 5G à prix dingue !

Le Samsung Galaxy A34 est à un prix super intéressant. Jusqu’au 2 octobre 2023 23H59 bénéficiez d’une promo sur ce smartphone 5G.

Le Galaxy A34 est à 319 euros au lieu de 349€. Pour obtenir ce prix de 319€ saisissez le code FRENCH10 au moment du passage de commande. Cliquez ici pour en bénéficier

Les points forts du Samsung Galaxy A34

-Écran 6,6″ Super AMOLED 120Hz – Un immense écran très lumineux et ultra-fluide

-Triple capteur photo et selfie 13MP – Pour changer d’angle de vue et capturer chaque détail

-Capteur principal 48MP avec stabilisation optique – Des photos stables et nettes, même en mouvement

-Résistant à l’eau et à la poussière (IP67) – Pour être emmené partout avec vous

-Jusqu’à deux jours d’autonomie et charge rapide 25W – Une batterie longue durée qui peut être rechargée en un éclair. Cliquez ici pour ce bon plan

