Samsung Galaxy Book3 – Des réductions et un moniteur 22 pouces offert

Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro ou Galaxy Book3, Samsung multiplie les offres sur ses ordinateurs portables. C’est le moment de craquer.

Si vous avez besoin de changer d’ordinateur portable n’hésitez pas un seul instant. Samsung fait en ce moment des offres très intéressantes sur l’ensemble de sa gamme Galaxy Book3. Samsung vous offre même un moniteur 22 pouces.

Vous bénéficiez de 200€ de remise immédiate en doublant votre espace de stockage sur certains modèles et vous avez jusqu’à 300€ de bonus reprise.

Dans tous les cas, si vous achetez un Galaxy Book3 vous repartez avec un écran PC incurvé 22 pouces (référence LF22T350FHRXEN). Cette opération est valable jusqu’au 30 avril inclus.

– Samsung Galaxy Book3 Ultra avec un espace de stockage doublé, jusqu’à 300€ de bonus reprise et un moniteur 22″ offert.

– Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360 avec un espace de stockage doublé, jusqu’à 200€ de bonus reprise et un moniteur 22″ offert.

– Samsung Galaxy Book3, jusqu’à 200€ de bonus reprise et un moniteur 22″ offert.

Samsung Galaxy Book3 ultra – Un PC puissant avec une GeForce RTX 4070

Le Samsung Galaxy Book3 ultra est un ordinateur portable qui combine performance, design et autonomie.

Il dispose d’un écran tactile AMOLED immersif de 16 pouces avec une résolution 3K (2880 x 1800 pixels). Cette dalle 120Hz offre des couleurs vives et un contraste élevé.

Le modèle le plus poussé est équipé d’un processeur Intel Core i9 de 13e génération et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070. Cet ensemble est accompagné de 32Go de RAM et d’un espace de stockae allant jusqu’à 1To. Ces caractéristiques font de lui un ordinateur puissant parfait pour les jeux vidéo.

Le Samsung Galaxy Book3 ultra est également très léger et fin. Il pèse 1,79 grammes et une épaisseur de 16,6 millimètres. Il dispose également d’une connectivité complète, avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, HDMI, USB-A, port microSD et même deux ports Thunderbolt 4.

