Samsung Galaxy S23 Ultra mais c’est une dinguerie ce prix !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone haut de gamme au top ! Profitez de ce bon plan !

Le S23 Ultra est proposé avec 120 euros de remise immédiate. Un remboursement de 150€. Et ce n’est pas tout, pour l’achat du smartphone Samsung vous offre une paire d’écouteurs Galaxy Bud2 Pro !

Le Galaxy S23 Ultra 256 GO est donc en bon plan au prix remisé de 1299 euros au lien de 1419€. Vous réalisez une économie de 120 euros. Et si vous utilisez l'ODR de 150€ il vous coûtera encore moins cher à 1149€ ! Et si vous bénéficiez de la repise retirez encore 100€ !

Quelques infos sur le Galaxy S23 Ultra et une vidéo

Voici notre avis global lors du test effectué à la rédac !

Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung a trouvé la formule parfaite. Il corrige toutes les erreurs de son prédécesseur et se hisse au sommet. Comme rien n’est parfait, nous lui reprochons deux petites choses sa taille et son poids. C’est un smartphone XL qui s’utilise à deux mains mais c’est une des concessions qu’il faut faire pour profiter du S-Pen.

Mis à part ces petits détails, le smartphone est très agréable à manipuler grâce à de petits ajustements qui changent tout. La présence d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 apporte au Galaxy S23 Ultra la puissance qu’il mérite.

Le smartphone tourne aussi la page de l’autonomie en limitée qui pénalisait les derniers Galaxy S. Le Galaxy S23 Ultra intègre une batterie qui résiste près de 2 jours ce qui est rare sur ce segment.

Pas encore convaincus ? Nous terminerons par ses capacités photo. Le Galaxy S23 Ultra se classe parmi les meilleurs photophones de jour comme de nuit.

