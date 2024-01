Samsung Galaxy Tab S9 le prix le plus bas pour cette tablette haut de gamme

Pendant les soldes, on profite de ce bon plan. La Samsung Galaxy Tab S9 est en promo et vous n’allez pas le regretter.



La tablette de Samsung sortie récemment passe à 697.99€ Cliquez ici pour profiter de cette offre. Sur le site Samsung elle est à 799€. C’est donc une bonne affaire !

Quelques infos sur la Galaxy Tab S9

La tablette Wifi dispose d’un écran de 11 pouces et de 128GO de stockage. Elle tourne sous Android 13.

Le stylet vous permettant d’écrire et de dessiner est inclus. Ecran Dynamic AMOLED 2X : Profitez d’une expérience de visionnage immersive et réaliste grâce à l’écran Dynamic AMOLED 2X haute définition qui rend les couleurs vives et éclatantes.

Les contrastes sont bien marqués grâce à la technologie HDR10+ et les images sont plus fluides.

Le S Pen est inclus et résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68. Il est extrêmement précis et réactif, et se charge facilement grâce à la fixation magnétique et à la charge bidirectionnelle.

